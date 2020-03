Pugno di ferro dei Carabinieri di Aversa contro i parcheggiatori abusivi

CASERTA – Sanzioni amministrative, denunce e provvedimenti di allontanamento d’urgenza: è il pugno di ferro dei Carabinieri della Compagnia di Aversa per stroncare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel capoluogo normanno.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Aversa contro il fenomeno dei c.d. “parcheggiatori abusivi”, fonte di disagio per la cittadinanza.

Un impegno a tutto tondo che vede l’impiego di diversi militari dell’Arma dedicati al costante monitoraggio delle aree maggiormente interessate dal fenomeno e all’identificazione di tutti parcheggiatori abusivi che vi operano, con la conseguente contestazione degli illeciti al Codice della Strada ed alle Leggi speciali in materia; all’inoltro di proposte all’Autorità di P.S. finalizzate all’adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei contravventori.

I mirati servizi fin qui avviati dall’inizio dell’anno hanno già consentito la contestazione di circa 20 illeciti al codice della strada nei confronti di altrettanti soggetti provenienti dall’agroaversano, dal napoletano e da paesi extracomunitari, 15 dei quali denunciati all’Autorità Giudiziaria per recidiva nell’attività, destinatari di contestuale ordine di allontanamento poiché sorpresi in aree urbane sottoposte a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana del Comune di Aversa. Sequestrate contestualmente ai soggetti anche alcune centinaia di euro, ritenute provento dell’attività illecita.

Lo strumento operativo, unitamente alle auspicate segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, consentirà anche di avviare tempestivamente le immediate indagini connesse con eventuali reati satellite all’attività di parcheggiatore abusivo come furti su autovettura, estorsioni, etc.