Quattro consiglieri scrivono al sindaco di Capua e chiedono sanificazione preventiva

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dei Consiglieri comunali Angelo DI RIENZO, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Anna VEGLIANTE che hanno inviato una comunicazione al Sindaco di Capua: “Appello alla Comunità per un’azione forte e responsabile. Egregio Sig. Sindaco e Cari Concittadini, scriviamo ad ognuno di voi, ad ogni singolo cittadino, non individualmente, ma come parte della nostra comunità che adesso, più che mai, deve essere unita, forte e soprattutto responsabile.

È questo il momento di dimostrare senso di responsabilità ed amore verso sé stessi e verso il prossimo, rimanendo in casa il più possibile ed uscendo solo per necessità ed urgenze, per acquistare beni di prima necessità, o per esigenze lavorative. Rinnoviamo al Sindaco l’invito a porre in essere una sanificazione quale strumento di prevenzione e non in conseguenza di contagi già avvenuti.

Caro Signor Sindaco e cari consiglieri di maggioranza siamo nel pieno di una PANDEMIA; in comuni molto più piccoli di Capua, ultimo San Tammaro, confinante con il nostro, gli Enti preposti stanno eseguendo massicce attività di sanificazione. Capua ha bisogno di una sanificazione! Questa è la richiesta di tutti i cittadini. Questa richiesta ci unisce, tutti: senza colori politici e senza bandiera di partito!

Cogliamo, dunque, l’occasione per invitare tutti ad evitare accese quanto inutili strumentalizzazioni politiche, che denotano tanta arroganza quanta povertà di contenuti, poco adeguate al momento che stiamo vivendo, che richiede unità e collaborazione al servizio esclusivo della nostra comunità al di là delle appartenenze politiche.

Bisogna uscire poco e informarsi solo ed esclusivamente da fonti scientifiche certe e qualificate al fine di evitare un clima di inutili tensioni e di allarmismi che generano panico. Dimostriamo tutti la forza e l’unità della nostra comunità: unico modo per uscirne Vincenti. Rispettiamo le norme, restiamo a casa. sindaco, maggioranza tutta: sanificate!”. F.to: Angelo DI RIENZO, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Anna VEGLIANTE