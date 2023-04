Questo splendido cane, probabilmente abbandonato,cerca casa . Si trova a Recale

Riceviamo e pubblichiamo l’ appello di una nostra lettrice sperando che qualcuno lo recepisca

“Ho trovato questa cucciolona a Recale, precisamente al viale degli Atleti; puoi scrivere un articolo come reclamo per chi possa adottare questa piccola o se conosci qualcuno che si occupa di recupero animali ed adozioni? Le sto portando da mangiare ma non posso fare più di questo, abito in una casa piccola e ho già un bestione ed è pure maschio”

Allego qualche foto che le ho scattato e il mio numero di telefono . Katia : 3425746176