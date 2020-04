Quindicenne affetto da autismo cade dal balcone del secondo piano, salvato dai fili dei panni stesi

SAN NICOLA LA STRADA – Poteva essere una tragedia l’incidente accorso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile 2020, ad un giovane quindicenne, affetto da autismo, di San Nicola la Strada ma, fortunatamente per lui e tutta la sua famiglia non è in pericolo di vita anche le sue condizioni restano riservate e potrà raccontare con i brividi della pelle la sfortunata caduta.

L’incidente è avvenuto in una palazzina che si trova in Via Federico Fellini, proprio nelle immediate vicinanze del Supermercato “Dok” che alcune settimane orsono vide aprirsi una voragine proprio nel parcheggio che ha inghiottito un’autovettura ed un’altra rimase in bilico fino al salvataggio dei Vigili del Fuoco. Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Il 15enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Appena giunto al Pronto Soccorso i medici di turno hanno sottoponendo il giovane a tutti gli esami diagnostici del caso per scongiurare danni ben più gravi, come eventuali lesini interne ed emorragie. Sul posto sono gli agenti della Questura di Caserta per accertare la dinamica dell’incidente.