Rachele Arena nominata consigliera regionale di Meritocrazia Italia

La nuova Consigliera Regionale di Meritocrazia Italia, nominata dal Presidente Nazionale Walter Mauriello, è Rachele Arena. Aversana, laureata in Giurisprudenza, abilitata all’esercizio della professione forense, Responsabile di Biblioteca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Fin dal periodo dell’adolescenza è stata impegnata nell’associazionismo locale a vari livelli. In Meritocrazia Italia è a capo del Dipartimento “Famiglia e pari opportunità”. Arena subentra al sannita Giuseppe Cataldo. <<L’associazionismo – ci dice – è amore per ciò che ci circonda e per il prossimo e Meritocrazia Italia è uno straordinario percorso di cittadini attivi che provano a fare la propria parte per il bene comune mettendo al centro, nei vari contesti, i concetti di “equità” e “merito”. “Equità” vuol dire provare a rimuovere quelle disuguaglianze sociali che calpestano la dignità dell’individuo e non gli consentono di avere la piena consapevolezza del proprio valore; “merito” vuol dire sviluppare in ogni persona la consapevolezza delle proprie abilità per metterle a servizio della collettività. Ciò a cui bisognerebbe tendere davvero è una “rivoluzione culturale” capace di smuovere le coscienze e orientarle verso un mondo più equo per una crescita “sostanziale” dei nostri territori. L’augurio per il 2023 è che tanti possano acquisire la consapevolezza di quanto sia importante condividere il percorso di Meritocrazia Italia Campania partecipando attivamente>>.