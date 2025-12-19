Ragazzino di 11 anni violentato dal branco

MADONIE (PALERMO): Un ragazzino di 11 anni è stato violentato da un gruppo di bulli fuori scuola. L’accaduto risalirebbe a una settimana fa. La denuncia è partita subito dopo le confidenze del ragazzo fatte alla madre, difatti, i familiari hanno portato il figlio in ospedale per sottoporlo a controlli e gli esami hanno confermato la compatibilità di tali lesioni con la violenza. Da qui, i medici del pronto soccorso di Termini, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Dall’aggressione, da parte del branco di minori poco più grandi di lui, allo stupro. Questo è quanto emerge dal racconto del ragazzino. Se si è trattato di un singolo episodio o di reiterate violenze, saranno le indagini a stabilirlo. La Procura per i minorenni, si interesserà di interrogarlo per ricostruire le dinamiche, non appena l’undicenne sarà nelle condizioni idonee.