Raptus d’ira a Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Arrestato 45 per aver maltrattato e percosso la propria famiglia. Il tutto è ricondotto a gelosie e tradimenti. Due coniugi hanno generato un acceso diverbio che è sfociato in una vera e propria violenza fisica sulla donna. Pronto l’intervento dei carabinieri, grazie anche alla cooperazione dei vicini che hanno dato immediatamente l’allarme.

Il tutto sembra “essersi calmato” dopo che il marito ha sferrato un pugno in pieno volto alla moglie. Immediato l’arresto del 45enne.