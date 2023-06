Rassegna cinematografica a Villa Giaquinto

L’edizione di quest’anno è dedicata ai ribelli: a quelli che sfidano lo status quo, a quelli che guardano il mondo da una prospettiva diversa, a quelli che provano a cambiare le cose e che, spesso, ci riescono.

Cinque appuntamenti con il cinema all’aperto in Villa Giaquinto, dal 13 giugno all’11 luglio, con ingresso gratuito

Ecco il programma completo della rassegna cinematografica di sotto:

13 Giugno, Gioventù Bruciata

20 Giugno, Elvis

27 Giugno, Lady Bird

04 Luglio, Mixed By Erry

11 Luglio, Laggiù Qualcuno mi ama

Se questo piano vi piace, allora dateci una mano per realizzarlo. Si ritorna, con 5 proiezioni per stare insieme, guardare un bel film, chiacchierare in villa, ascoltare un pò di musica, ritrovare vecchi amici e conoscerne di nuovi, stare al fresco, insomma riportare in città uno dei momenti di socialità più attesi e apprezzati dell’estate! Una rassegna inclusiva e libera per tutti.

Il contributo è importante e servirà a coprire le spese relative a:

– service audio/video

– noleggio sedute

– acquisto lanterne per illuminazione villa

– noleggio film e diritti

– pagare la SIAE

– promuovere e pubblicizzare la rassegna