RDC REVOCATO, 169MILA FAMIGLIE SENZA REDDITO, PROTESTA A NAPOLI

Nella giornata di ieri, a Napoli, davanti alla sede Inps in via De Gasperi, è stato organizzato un presidio di protesta a causa della revoca del reddito di cittadinanza, organizzato dagli esponenti di Potere al Popolo e dell’Unione Sindacale di Base.

Uno dei leader di Pap, Giuliano Granato, ha partecipato attivamente alla contestazione, affermando: “Meloni ha deciso di fare la guerra ai poveri. Il lavoro, quando si trova, è in nero e irregolare. Ogni anno vengono stanziati tantissimi soldi a chi non ne ha bisogno. Le imprese dell’energia, della logistica e della farmaceutica, infatti, negli ultimi anni hanno accumulato miliardi. Si parla tanto dei furbetti del reddito, ma mai dei furbetti della cassa integrazione, scandalo in cui è coinvolta anche la ministra Santanchè. È una politica che fa solo il bene dei ricchi e dimentica le classi popolari”.

Venerdì 28 luglio, infatti, 169mila famiglie beneficiarie sono state improvvisamente avvisate tramite sms, dall’Inps, dell’interruzione dell’erogazione del reddito, a partire da agosto.

Il messaggio dell’Inps:

«Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali».

CHI PERCEPIRÀ ANCORA IL REDDITO? (Fino al 31 dicembre) E COSA SUCCEDERÀ DOPO?

Percepiranno ancora il reddito fino a fine anno, invece, i nuclei familiari con minorenni, disabili, persone con almeno 60 anni, con un ISEE fino a 9.360 euro. Queste fasce più deboli (con componenti inseriti negli appositi programmi di cura certificati dalla pubblica amministrazione), dal 1 gennaio 2024 beneficeranno del nuovo Assegno di inclusione, misura varata dal Ministero del Lavoro come sussidio alle famiglie più colpite dalla povertà. L’importo massimo sarà di 500 euro, a cui è possibile aggiungere 280 euro per l’affitto. La durata di erogazione è di 18 mesi e la misura non potrà essere rinnovata.

IL “SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”, QUALI SONO I REQUISITI DEL NUOVO RDC?

Per quanto riguarda, invece, famiglie con soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni, l’ultima erogazione del reddito è stata quella dello scorso 27 luglio. Dal 1 settembre, in poi, invece, sarà istituito il Supporto per la formazione e il lavoro, che prevederà un’indennità di 350 euro per un massimo di 12 mesi per ogni persona che parteciperà a programmi di formazione, per cui è possibile che all’interno di un nucleo familiare ci possano essere più percettori. Per ottenerlo i requisiti sono un ISEE inferiore ai 6.000 euro e un valore Imu immobiliare con tetto massimo di 30.000 euro. Anche questa misura non potrà essere rinnovata.

COME RICHIEDERLO?

Sarà possibile richiedere i nuovi sussidi attraverso la nuova piattaforma Siisl Pda (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa – Piattaforma di attivazione), che sarà attivata a partire dal 1 settembre. Nel frattempo sarà possibile iscriversi a corsi professionali o affidarsi ai servizi sociali.

La domanda sarà presentata attraverso il portale Inps o tramite patronato Caf. In seguito, bisognerà iscriversi alla nuova piattaforma, in cui l’utente indicherà tre agenzie per il lavoro a cui inviare i propri dati. A questo punto si viene convocati al Centro per l’impiego, dopodiché cominceranno attività di formazione o politica attiva.

LA REAZIONE DELL’OPPOSIZIONE POLITICA

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha definito “brutale” la revoca del Rdc, dichiarando che da un giorno all’altro ci saranno famiglie che “avranno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena”. Per Giuseppe Conte, leader del M5S, invece, l’abolizione del reddito è “una guerra ideologica sulla pelle dei poveri” e un vero e proprio affronto al Movimento e potrebbe generare “un nuovo autunno caldo”.