Real Sito di Carditello/La Reggia celebra Antonio De Curtis in arte Totò

Spazio alla bellezza e alla cultura con l’Associazione Amici di Totò…a prescindere! Onlus.

In onore di Antonio de Curtis in arte Totò, la speciale manifestazione “LA PAROLA INCONTRA LA LUCE”, organizzata presso il Real Sito di Carditello – San Tammaro (CE), Mercoledì 21 giugno alle ore 16:30.

All’eredità artistica e umana di Antonio de Curtis, che amava la bellezza in tutte le sue espressioni, sarà reso omaggio con la mostra di pittura dell’artista internazionale Pietra Barrasso, riconosciuta come maestro di luce.

L’ evento prevede la presentazione della silloge poetica “Gocce di rugiada” e del romanzo “Oltre quel muro… Il Cielo” dello scrittore e poeta Roberto Lasco, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Luigi Garofano” di Capua.

Durante la manifestazione, verrà anche presentata la candidatura di Antonio de Curtis, Totò, presso l’UNESCO come “Grande Maschera”, “il poeta dalla straordinaria umanità”.

La candidatura si concentrerà soprattutto sulla sublime poesia “A Livella”.

Il momento più emozionante sarà la sottoscrizione delle firme per la proposta di Antonio de Curtis, Totò, come patrimonio dell’Umanità all’UNESCO.

Per arricchire ulteriormente l’evento, saranno presenti Rino Napolitano dell’Associazione “Lazzari e Briganti”, che offrirà dei camei per chitarra e voce, Marco Melillo, giovane studente violinista del conservatorio di musica di Salerno, accompagnato dal maestro Stefano Pagliani.

La presentazione sarà condotta dal Prof. Mario Senatore, giornalista, poeta e scrittore, e dall’Avv. Alberto De Marco, scrittore, regista e presidente dell’Associazione Amici di Totò…a prescindere!