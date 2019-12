Reati online. 597 casi in provincia di Caserta, 1461 nel napoletano

L’evoluzione delle condotte sociali sempre più connotate dall’utilizzo delle moderne tecnologie ha riportato importanti ricadute anche nel contesto delle attività criminose, come testimoniato dalle attività svolte dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania nel corso dell’anno 2019 in tema di prevenzione e repressione.

I casi complessivamente trattati sono passati dai 3327 dell’anno 2018 ai 5286 del 2019, i denunciati da 322 nel 2018 a 536 nel 2019, gli arrestati da 4 nel 2018 a 16 nel 2019, le perquisizioni da 116 nel 2018 a 184 nel 2019.

Con una progressione costante l’economia e il commercio si spostano sulla rete; i casi trattati relativi ai reati finanziari tradizionali e alle truffe on-line risultano 1987, 275 denunciati, 5 arrestati e 67 perquisizioni effettuate.

Il massiccio utilizzo dei social-network alimenta i fenomeni criminosi dei reati contro la persona; risultano trattati 415 casi di diffamazione 82 casi di molestie, 86 casi di minacce, 59 casi di sextortion e 38 casi di stalking, con 52 denunciati.

Il tema della sicurezza informatica, con particolare riguardo alla tutela delle comunicazioni è destinato ad assumere sempre maggior centralità; sono stati trattati 536 attacchi informatici con 20 denunciati e 16 perquisizioni effettuate; 478 sono i casi di furto d’identità e 93 i casi denunciati di phishing.

In tema di tutela e protezione di minori e fasce deboli, nel tradizionale contrasto ai reati di pedopornografia 133 sono i casi trattati, 62 sono state le perquisizioni con 6 persone arrestate, 58 denunciati e 14 sono state le vittime identificate.

Lo spostamento dei flussi di danaro, i pagamenti e gli investimenti costituiscono un’area che ingolosisce le strutture criminali, costituendo una strategica frontiera proprio in relazione alla fondamentale rilevanza del settore; in tema di financial-cybercrime (man in the middle, b.e.c., ceofraud, illecita disposizione di conti correnti e carte di pagamento all’insaputa del titolare) risultano 973 i casi trattati, 84 persone denunciate e 24 perquisizioni; inoltre sono state sequestrate ed oscurate 10 piattaforme di commercializzazione fraudolenta di prodotti e servizi on-line con recupero di ingenti somme di danaro.

Per la sola Provincia di Napoli in tema di reati finanziari si registrano 1461 casi, 230 denunciati, 7 arresti, 66 perquisizioni, in tema di pedo-pornografia sono stati trattati 145 casi con 47 perquisizioni, 44 denunciati, 4 arrestati; si registrano inoltre 255 attacchi informatici, 274 casi di furto d’identità, 164 casi di diffamazione, 45 casi di minacce e 48 molestie.

La Sezione di Salerno ha trattato 844 casi con 73 denunciati 5 arrestati e 18 perquisizioni; in particolare per quanto concerne i crimini finanziari sono stati trattati 483 casi, 30 casi di pedopornografia, con 8 perquisizioni e 8 denunciati; 209 attacchi informatici, 76 casi di furto d’identità e 81 casi di diffamazione;

La Sezione Polizia Postale di Caserta ha trattato 597 casi, quella di Benevento 275, quella di Avellino 287.

In tema di prevenzione con la finalità di diffondere la cultura della legalità ed un consapevole uso della rete internet e dei social network la Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania ha visitato 159 scuole incontrando 17867 alunni 1927 insegnanti e 2137 genitori.

Con le medesime finalità ha partecipato ad incontri in occasioni di pubbliche manifestazioni come il festival del cinema di Giffoni e Futuro-Remoto incontrando migliaia di ragazzi.

Come da tradizione consolidata, per la campagna itinerante una vita da social, personale qualificato del Compartimento ha incontrato ulteriori scolaresche in occasione dei molteplici incontri tenuti nelle province Campane, ospitando i ragazzi a bordo del truk multimediale, con specifici incontri sui temi del cyber bullismo e del corretto uso della rete e dei social-network.