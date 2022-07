Red Bull ring Gran Premio d’Austria Verstappen favorito

F1 – Gran Premio d’Austria Red Bull ring circuito dove la Red Bull spesso fa test e rilievi fuori mano, passateci il termine, Max Verstappen predilige questa pista un po’ tortuosa ma che offre discrete possibilità di sorpasso. I risultati parlano chiaro, i numeri sono precisi, scorso anno gran premio d’austria vince Max Verstappen pausa estiva 2 settimane dopo, si torna a correre gran premio di Stiria , non fatevi ingannare dal trucco cambia solo il nome il circuito è lo stesso chi vince ? Risposta troppo facile sempre l’alfiere RedBull n 33 olandese fa copia e incolla rispetto a due settimane prima.

La Ferrari potrebbe insidiare il gran premio di casa madre Red Bull, Sainz ha vinto inaspettatamente a Silverstone in terra inglese, la vettura è competitiva prende il posto della Mercedes di Hamilton lo scorso anno ( duello Verstappen Hamilton senza esclusione di colpi annata 2021 di F1 deciso all’ ultima corsa…all’ultimo giro).

La teorica prima guida in rosso Leclerc penalizzato, dalla strategia del suo box Binotto in testa negli ultimi quattro Gran Premi da Monaco in avanti, rende nervoso il suo pilota (giustamente che poi perde qulacosina, in termini orestaxi9ni e rendimento in gara) in termini che ha offerto prestazioni d’altissimo livello quest’anno da più del 100% anche il 120 ma non raccoglie, quello che merita un po’ sfortunato ricorda Villeneuve per l’ardore e la generosità in pista, Alesì per la sfiga anche se forse è fuori luogo parlare di sfiga dati gli errori evidenti al muretto box suo.

Curiosita, la Mercedes di Hamilton lenta in prova (spesso parte dietro) offre un buon rendimento in gara a Silverstone l’anglo caraibico ha fatto una bella rimonta potrebbe inserirsi nella lotta Red Bull Ferrari il 7 volte campione potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro, gli altri piloti e vetture sparring partner potrebbero dar fastidio ed entrare in scena coi doppiaggi. Ultimo aneddoto un gigantesco toro troneggia sul circuito la RedBull del duo Verstappen Perez di tori nè ha due sulla vettura immagine che sta anche sulla nota bevanda dolce energetica redbull con lo slogan pubblicitarionche dice ‘bevi red bull ti mette le ali’ addirittura pare nella bevanda vi sia estratto di sperma di toro.

