Reddito di Cittadinanza in scadenza tutto quello che serve per il rinnovo

Caserta.Presto,per molti arriverà il momento di presentare una nuova domanda per il reddito di cittadinanza visto che il periodo di fruizione del beneficio è in scadenza.

Dopo 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, al termine dei quali scatta la decadenza, sarà possibile quindi fare richiesta per altri , ulteriori.18 mesi, e nessuna decisione governativa potrà intaccare questo diritto (a meno che questa non arrivi prima della presentazione della domanda di rinnovo). Anche nel caso in cui il reddito di cittadinanza venisse cancellato, infatti, questi continuerebbero comunque a percepire il sostegno economico fino alla scadenza naturale.

Per molti, quindi, si avvicina il periodo in cui si potrà chiedere il rinnovo del reddito di cittadinanza così da percepirlo almeno per altre 18 mensilità. Beneficiare di questo diritto non è complicato, ecco come fare.

Come noto, salvo il caso in cui il nucleo familiare non perda i requisiti economici per fruire del reddito di cittadinanza, oppure non sia stata applicata una sanzione che ne determina la decadenza, il sostegno economico viene – per legge – erogato per 18 mensilità.

Questo significa che a coloro che hanno fatto domanda a marzo 2019, sono rimaste solamente poche mensilità del reddito di cittadinanza prima che scatti la decadenza. In autunno, infatti, questi si troveranno senza RdC, ma per loro ci sarà comunque la possibilità di richiedere il sostegno economico per altre 18 mensilità, con il reddito di cittadinanza quindi che verrebbe erogato per tre annualità complessive. Basterà presentare una nuova domanda con l’ISEE 2020 richiesto a gennaio scorso.

Complessive ma non continuative: la normativa sul reddito di cittadinanza, ossia il.decreto 4/2019, stabilisce infatti che il rinnovo avviene “previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese”.

Questo significa che tra il primo periodo di fruizione di 18 mesi e il secondo ci sarà un mese di sospensione in cui il beneficio non sarà accreditato. Questa regola però non si applica per i beneficiari della pensione di cittadinanza (nuclei familiari composti esclusivamente da Over 65 o da componenti con disabilità) per i quali il rinnovo del beneficio non comporta alcuna sospensione.