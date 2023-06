Reggia di Carditello gratuita oggi

In occasione della prima domenica del mese, la casina di caccia voluta da Carlo III oggi è accessibile in modo totalmente gratuito, come tutti i siti statali.

Stamattina sia i giardini che il sito della Reggia di Carditello sono stati già presi d’assalto da parte di comitive e famiglie, che hanno approfittato della bella giornata per degustare qualche pietanza davanti gli stands preposti e godere delle bellezze borboniche che vedranno il culmine oggi pomeriggio alle 18.00 con la messa all’interno della Cappella.