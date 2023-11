Reggia di Caserta/“Il Sogno di Wittel”: a cura dell’associazione Arabesque lo spettacolo per grandi e piccini che celebra il genio Vanvitelli

L’associazione Arabesque presenta “Il Sogno di Wittel” nell’ambito delle Celebrazioni Vanvitelliane per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli.

Domani, sabato 11 novembre, alle ore 16 e di nuovo alle 17 andrà in scena al Vestibolo Superiore del Palazzo Reale lo spettacolo adatto a grandi e piccini – un vero e proprio family show – sulla vita di Luigi Vanvitelli.

La rappresentazione è a cura dell’associazione Arabesque con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, la drammaturgia e la regia di Michele Casella, le musiche di Francesco Mattiello, la coreografia di Martina Fasano.

L’iniziativa – la vita di Luigi Vanvitelli raccontata, anche ai bambini, attraverso la musica e la danza – si inserisce in un ampio e articolato progetto di costruzione di un programma dal titolo “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023” finalizzato a celebrarlo.

Le attività previste, alla Reggia di Caserta e su tutto il territorio nazionale, sono ispirate alla cooperazione interistituzionale, all’attivazione di processi di rete e alla diffusione di partenariati pubblico-privato nell’ottica di favorire una rete di sinergie per la valorizzazione della sua figura.

Attraverso la rivisitazione dei personaggi e del linguaggio, la rappresentazione permetterà di avvicinare anche i più giovani alla storia del maestro che progettò la Reggia di Caserta.

I personaggi storici, che nel musical diventano personaggi “a misura” di bambini e ragazzi, racconteranno la storia della nascita della Reggia, grazie a divertenti scene recitate, esplosive coreografie e melodiose canzoni anche in chiave rap.

Attori e danzatori narreranno Vanvitelli e il suo quotidiano, entrando con i linguaggi della musica e della danza nella vita dell’epoca.

Tutti i visitatori del Museo potranno assistere ai due spettacoli (inclusi nel costo ordinario del biglietto di accesso al Complesso Vanvitelliano).

Dalle 17, il ticket per la visita al Palazzo Reale ha un costo di 4 euro.

I minori di anni 18 hanno diritto all’ingresso gratuito.

I titoli di accesso sono in vendita online su TicketOne e in sede presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone.

La performance sarà in replica al Teatro Don Bosco il 12 novembre alle ore 17.30.