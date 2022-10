“Reggia Express”, ultimo appuntamento per vivere l’esperienza del viaggio a bordo di un treno storico

“Domenica 23 ottobre l’ultima opportunità del 2022 per vivere l’esperienza con il treno storico Reggia Express!

L’appuntamento consente di raggiungere direttamente la Reggia di Caserta partendo dalla stazione di Napoli Centrale con un convoglio d’epoca composto da carrozze Centoporte e Corbellini rispettivamente degli anni ’30 e ‘ 50.

Un viaggio a ritroso nel tempo fino alla metà del XVIII secolo, che inizia già sul treno, dove si può notare sin da subito l’evoluzione che ha portato dalle Centoporte alle Corbellini: queste ultime dispongono sempre di panche in legno ma con in più il poggiatesta imbottito e, soprattutto, di una doppia porta d’ingresso che introduce al vestibolo centrale.

La partenza è prevista alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli con arrivo previsto alle 10.40.

Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Caserta alle 17, con arrivo a Napoli alle 17.30.

Dedicata all’iniziativa un biglietto speciale “Reggia Express” a tariffa ridotta.

I possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno (Napoli/Caserta) potranno usufruire, per la data del 23 ottobre, di un ticket scontato.

I biglietti per l’accesso al Museo sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta.

I biglietti acquistati non sono modificabili, né rimborsabili.

I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su ‘treinitalia.com’.

Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere”.