Regionali 2020 . Anche Maraio alla presentazione dei candidati

CASERTA.Ci sarà anche Enzo Maraio , Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, alla presentazione della lista dei candidati consiglieri alla Regione Campania- circoscrizione Caserta per le elezioni 2020. “Sarà’ l’occasione giusta per parlare alla gente- ha spiegato Raffaele Piazza Coordinatore Provinciale PSI – per spiegare loro la grossa opportunità che hanno il 20/21 settembre. Il Psi rappresenta ora più’ che mai una possibilità di riscatto per città di Caserta e per l’intera Provincia.”

” Abbiamo la cincreta possibilità di eleggere un rappresentante socialista casertano a Palazzo S.Lucia- ha dichiarato l’altro coordinatore provinciale Espedito Ziello- stiamo lavorando da tempo ininterrottamente sul territorio e sono certo che la gente ci ricambierà in termini di consensi.”

L’ appuntamento per tutti gli iscritti , i simpatizzanti e gli elettori del PSI è per Sabato 12 settembre a partire alle 10 e 30 presso il bar ” Caffe’ in Corso” da Celestino sito a Caserta sul Corso Trieste n 235.

Questi i nomi dei candidati PSI – Caserta al consiglio regionale della campania

Iannucci Gianluca

Fiorillo Anna

Oliva Vincenzo

Maria Pia Di Donato

Borrelli Baldassarre

Anna Pinelli

Francesco Di Puorto

Gaia Gaglione