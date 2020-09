Regionali 2020. Di Maio torna a Caserta ( VIDEO)

San Benedetto di Caserta – Nella serata di ieri , martedi’15 settembre 2020 a San Benedetto di Caserta si è tenuto un comizio elettorale organizzato dal movimento 5 stelle. Presenti tra gli altri la candidata a Presidente della Regione Valeria Ciarambino, il senatore Agostino Santillo, la portavoce alla Camera dei Deputati Margherita del Sesto e gli onorevole Antonio del Monaco e Wilma Moronese.

Alla fine del convegno è giunto anche il ministro degli Esteri Luigi di Maio, che ha rimarcato come il movimento cinque stelle da due anni sta cercando di tagliare le poltrone in parlamento con una serie di proposte di legge che però non sempre sono state approvate.

Erano presenti alcune centinaia di persone che hanno assistito all’ incontro nel pieno rispetto delle regole anti-covid 19

VIDEO