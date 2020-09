REGIONALI 2020. FIORILLO E IANNUCCI PSI INCONTRANO I CITTADINI

Caserta. Gianluca Iannucci e Anna Fiorillo candidati del Partito Socialista alla Regione Campania -circoscrizione Caserta , incontrano i propri elettori per un rinfresco.

L’ appuntamento è per sabato 12 settembre a partire dalle ore 20 presso il comitato elettorale sito in via Caruso ( Parco Cerasole).

” Il confronto con i cittadini è stata sempre una mia priorità-ha dichiarato Iannucci – tutte le volte che posso mi interfaccio con loro cercando di trovare soluzioni ai tanti problemi che incontrano nella quotidianità. Quella di sabato sera sarà una festa ma anche un’occasione per guardarci negli occhi e cominciare a delineare una strada comune ed efficace”.

” Vi aspetto al comitato – ha dichiarato Anna Fiorillo- ci sarà un rinfresco e soprattutto voglio spiegarvi la mia visione politica riguardo il rilancio del turismo , l’ enorme problema della disoccupazione giovanile e l’ ambiente”.

L’ appuntamento è per sabato 12 settembre alle ore 20:00 presso il comitato in via Caruso 11 Parco Cerasole