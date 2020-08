Regionali 2020. Presentata la lista “De Luca Presidente”. Tutti i nomi

Ufficializzata la lista del “Presidente De Luca” in provincia di caserta che vede Zannini come stragrande favorito e Razzano capace di insidiare l’assessore regionale uscente Sonia Palmeri in netto calo dopo la brutta figura di cui si è resa protagonista nello scontro con Zinzi reo di aver smascherati una vera bufala elettorale messa in campo dalla Palmeri sulla questione del Dea di 1 livello dell’ospedale di Piedimone Matese.

Questi i nomi

Corsale Roberto

Ferriero Annamaria

Palmeri Sonia

Razzano Giuseppe

Sorvillo Giovanni

Turco Federica

Zaccariello Orlando

Zannini Giovanni