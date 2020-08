Regionali 2020 PSI Salerno . Enzo Maraio non si candida

Enzo Maraio, consigliere regionale uscente e Segretario Nazionale el Psi , ha deciso di non ricandidarsi a Palazzo Santa Lucia . A spiegare tale decisione lo stesso Enzo Maraio il quale ha cosi’ dichiarato:

“Come molti sanno, io ho deciso di non ricandidarmi, da consigliere regionale in carica, perché è mia intenzione impegnarmi totalmente nel ruolo di segretario nazionale del Psi e continuare a lavorare per rilanciare il partito, coltivandone la preziosa autonomia politica ed organizzativa e lavorando perché i dirigenti abbiano maggiore cura del territorio con la presenza elettorale.