Regione Campania, didattica a distanza. Boom di iscrizioni al corso di formazione on line

Napoli. Boom di partecipazioni questa mattina al corso di formazione on line promosso dalla Regione Campania sulla piattaforma Webex, destinato a dirigenti e docenti chiamati ad utilizzare l’innovativo strumento fornito da Cisco in accordo con Apple che consente di avere in linea migliaia di scuole per svolgere attività didattiche a distanza, via computer o smartphone.

Sono state oltre 3.500 le registrazioni della mattinata.

E oggi alle ore 16.00 si replica. La registrazione avverrà senza password per semplificare l’accesso a tutti. Chi stamattina non è riuscito a connettersi, causa l’enorme adesione, riceverà una mail da Apple e Cisco nella quale verranno indicate le modalità per una nuova iscrizione.