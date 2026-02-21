Responsabilità medica. Il convegno

«La responsabilità medica». Questo il tema del corso di formazione promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta guidato dal presidente Carlo Manzi. L’iniziativa è in programma per venerdì 27 febbraio a partire dalle 8,30. Responsabili scientifici sono Carlo Manzi e Maria Varlese. L’evento gode del patrocinio, oltre che dell’Ordine dei Medici, della Fnomceo, dell’Aorn Caserta, dell’Asl Caserta e del Rotary Club Aversa Normanna.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con l’intervento introduttivo del presidente Carlo Manzi. Quindi, i saluti di Filippo Anelli, presidente Fnomceo, Antonio Limone, direttore generale Asl Caserta, Gennaro Volpe, direttore generale Aorn Caserta, Gabriella Maria Casella, presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Francesco Todisco, presidente ff Tribunale di Napoli Nord.

Il coordinamento è a cura della giornalista Maria Beatrice Crisci.

A seguire si alterneranno gli interventi di dirigenti ed esperti del settore, nonché dei presidenti degli altri Ordini della Campania, al fine di rendere, con il proprio apporto conoscitivo e la propria esperienza in materia, ancora più proficuo l’evento formativo. La moderazione è di Michele Pinto e Omero Pinto.

L’incontro si rivolge ai medici di tutte le discipline e agli odontoiatri.

Le parole del presidente Carlo Manzi: «Da sempre il medico è tenuto a operare in scienza e coscienza, in chiave moderna con perizia, prudenza e nel rispetto delle buone pratiche e linee guida. L’accanimento sociale nei confronti di presunte responsabilità professionali, che nella stragrande maggioranza dei casi si conclude con sentenze di assoluzione totale, genera però ripercussioni personali, economiche e di credibilità per i medici e induce danno economico al Sistema Sanitario Nazionale derivante dalla medicina difensiva. È importante che il Governo valuti riforme strutturali e ascolti le proposte della Federazione Nazionale degli Ordini in materia di responsabilità professionale penale e civile».

Gli organizzatori spiegano: «La responsabilità medica rappresenta oggi un tema centrale nel sistema sanitario, al crocevia tra tutela del diritto alla salute, qualità delle cure e sostenibilità dell’attività professionale. L’aumento del contenzioso in ambito sanitario, le ricadute della medicina difensiva e l’impatto delle recenti riforme normative impongono una riflessione approfondita e multidisciplinare sul concetto di responsabilità medica. Il convegno si propone di offrire un momento di dialogo e confronto tra professionisti sanitari, giuristi e istituzioni, con l’obiettivo di chiarire i profili della responsabilità medica in ambito civile, penale e deontologico, valorizzando la gestione del rischio clinico come leva strategica per ridurre il contenzioso, favorire l’appropriatezza clinica e promuovere modelli organizzativi orientati alla prevenzione dell’errore».