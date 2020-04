Restartaversa. “Ripartiamo con uno scatto”, concorso fotografico della Pro Loco di Aversa

AVERSA – Concorso Fotografico indetto dalla Pro Loco di Aversa la cui prima edizione avrà inizio il 23 Aprile 2020.

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che siano nati nella Città di Aversa, anche se risiedano in qualunque altro Paese del mondo, purché abbiano compiuto i 18 anni. La partecipazione è assolutamente gratuita.

Le foto dovranno immortalare, nel rispetto delle disposizioni governative previste per l’Emergenza Coronavirus, scene di routine giornaliera ritratte in casa o dal proprio balcone al tempo del Covid 19. Le immagini saranno poi pubblicate sul sito www.prolocodiaversa.it dal 23 Aprile p.v. al 10 Maggio p.v. dopo una breve procedura di iscrizione al Concorso. Inoltre chiunque visiti il sito potrà votare la fotografia preferita con un semplice click.

Una Commissione selezionerà tre foto tra quelle più votate dal pubblico in ordine di preferenza. Gli autori delle foto prescelte riceveranno, in un evento dedicato, e appena possibile, un premio “simbolico”. In più a tutti i partecipanti sara’ consegnato un attestato.

La Commissione giudicante è composta da: l’attrice Veronica Mazza, il regista nonché attore ed autore Francesco Albanese, il dott. Claudio Coluzzi Responsabile redazione Caserta Il Mattino, l’avv. Rosanna Santagata Presidente della Pro Loco di Aversa e il dott. Luigi Apicella esperto in comunicazione e Presidente dell’Associazione nazionale Virtuocity.

L’iniziativa – dichiara l’avv. Rosanna Santagata Presidente della Pro Loco di Aversa – interpreta un messaggio di speranza e resilienza per il futuro. Il momento eccezionale e difficile che stiamo vivendo abbisogna di piccole occasioni di leggerezza e di svago che possano trasmettere positività. Impegnare un po’ della nostra quotidianità, occupandoci del progetto #Restartaversa, è un modo per esorcizzare il periodo disagevole che stiamo attraversando per guardare avanti fiduciosi e ricominciare a sperare in un “ri-scatto”.