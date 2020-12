Riapertura dei mercati a Capua

CAPUA – Il consigliere Raimondo comunica alla cittadinanza di Capua: “che con il passaggio della Regione Campania in zona Arancione, le attività del mercato settimanale di piazza d’armi saranno complete di tutte le categorie commerciali a partire da lunedì 7 dicembre p.v. Il mercato sarà aperto ai cittadini dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel rispetto di tutte le normative sanitarie in vigore. Si raccomanda, in particolare, di accedere muniti di mascherina, sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte degli incaricati, non toccare gli alimenti e di igienizzarsi frequentemente le mani“.