Riapertura scuole in Germania/ i primi effetti della pandemia

Da pochi giorni sono iniziate le lezioni in Germania, ma già si iniziano a fare i conti con la pandemia e i sui effetti sul mondo della scuola.

Giovedì sera sono pervenuti alle autorità locali i primi test effettuati in alcune scuole della capitale, e il liceo Gerhart-Hauptmann è stato preventivamente chiuso. Non si conosce il numero dei contagiati ma si sa che sono stati effettuati test su 76 docenti e 22 studenti.

Anche in altri istituti sono risultati positivi alcuni studenti, ma il loro numero non è stato ritenuto sufficiente al punto da chiudere l’istituto di appartenenza.

La senatrice Sandra Scheers, responsabile dell’istruzione nel Land di Berlino, ha dichiarato che tali misure le sembrano sproporzionate e che non le sembra ragionevole chiudere interi plessi quando si potrebbero isolare con una quarantena soltanto determinati gruppi di persone, che sono venute a contatto con i contagiati. Di sicuro, dichiara la senatrice, sono mancate le distanze di sicurezza e il rispetto dei piani di igiene pensati per la riapertura.

Il comitato dei genitori si chiede se sia il caso di rivedere completamente i piani di igiene messi a punto dal governo per le scuole. Tali piani prevedono: obbligo di mascherine in ambienti chiusi laddove non sia possibile mantenere la distanza di 1,5m gli uni dagli altri, distanziamento sociale, divieto di ingresso con sintomi influenzali e febbre, lavaggio delle mani, pulizia e arieggiamento costante dei locali, divieto di utilizzo degli spogliatoi.

Il sindacato dei docenti rincara la dose dichiarando insufficienti le risorse messe a disposizione per il contenimento del virus, e asserendo che almeno un miliardo di euro dovrebbe essere investito al fine di assumere più personale, incrementare il numero di aule, potenziare le infrastrutture digitali e per poter fornire alle scuole strumenti per il mantenimento degli opportuni standard di igiene.