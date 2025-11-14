Rifiuti in fiamme in pieno centro

Caserta. Intorno alle 15.30, nel pieno centro della Città, a piazza Vanvitelli, all’altezza dell’ Hotel dei Cavalieri, un cassonetto del furgoncino della ditta che si occupa della nettezza urbana, contenente dei rifiuti, ha preso fuoco, per ragioni ancora da chiarire.
I primi soccorsi sono stati prestati dal personale dell’ Hotel, intervenuto con gli estintori, per poi giungere sul posto un Camion dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere del tutto le fiamme, alla presenza degli Agenti della, vicinissima, Questura di Caserta.