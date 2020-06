Rifiuti ovunque , via Ferrante inguardabile . Caserta citta’ Turistica? ” Mi faccia il piacere ” avrebbe detto Toto’

Caserta. Se la domenica una strada del cuore della città giace nelle condizioni in cui si trova via Ferrante stamattina allora è proprio il caso di fare un’analisi a 360 gradi. Si parla di legalità, turismo, incremento del commercio e poi nessuno e sottolineiamo nessuno si preoccupa di mettere un freno a chi pensa di divertirsi frantumando una bottiglia di birra sul suolo o lasciare a terra la carta e gli avanzi di un panino consumato per strada.

” Mi faccia il piacere” avrebbe detto il grande Antonio De Curtis a chi parla di futuro, di sviluppo ,di movida. Manca il buon senso ,manca l’educazione e manca la visione di una città normale capace di divertirsi nel rispetto delle regole. Dove è finita la politica ? dove sono quei consiglieri comunali che per racimolare consensi lanciano slogan in rete ? Essere amministratore di una città è una missione , se si emette un ordinanza poi bisogna organizzarsi affinché la stessa venga rispettata . Il niente ,Caserta continua ad esprimere il niente.

A proposito , cosa dovrebbe pensare un turista arrivato stamattina nella nostra città per visitare la Reggia? ma soprattutto chi è responsabile di tale scempio? Potremmo individuare nella maleducazione di alcune persone la causa principale ma sarebbe troppo riduttivo . Potremmo per esempio chiedere ai commercianti perchè a fine serata non spazzano all’esterno del proprio locale ma anche questa sembra impresa impossibile basta pensare che in molti casi ,fuori ai locali,manca addirittura il contenitore della spazzatura.

A un residente , a un cittadino normale rispettoso delle regole non resta che sperare in un’azione politica risoluta. Crediamo fortemente caro Sindaco, Assessore ,Consigliere Comunale che le soluzioni ai problemi della città le dovete apportare voi. D’ altronde dal momento in cui siete stati scelti come amministratori dovreste essere in grado di farlo o in alternativa dimettervi.