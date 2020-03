Rifiuti, Zinzi : “In tre anni rimosso solo il 10%, De Luca continua a sparare eco-balle”

“Sul piano di rimozione delle eco-balle De Luca dovrebbe stendere un velo pietoso, invece anche dinanzi all’evidenza di un fallimento conclamato continua a magnificare risultati che non sono né sotto gli occhi di tutti né sulla carta. Aveva già promesso di liberare la Campania dai rifiuti stoccati in balle entro la fine del 2019, adesso che quel termine è abbondantemente superato e solo il 10% del totale è stato rimosso arriva l’ennesimo annuncio spot a pochi mesi dalle elezioni”.

Così il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, ecomafie e bonifiche della Campania, Gianpiero Zinzi, commentando le dichiarazioni rilasciate dal Presidente De Luca a Pomigliano d’Arco.

“ln tre anni ha rimosso solo 530mila tonnellate di eco-balle. Come farà in 18 mesi con i 4milioni di tonnellate che restano? La matematica non è un’opinione per nessuno, evidentemente tranne per De Luca”.