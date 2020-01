Arrestato ladro di biciclette casertano

Nella giornata di lunedì 6 gennaio, la polizia ha arrestato a Rimini per tentata rapina impropria, di C.G., trentasettenne casertano.

Alle ore 17:00, alla sala operativa, è giunta la segnalazione che in Piazza Cavour si era verificato il tentativo di furto di una bicicletta, regolarmente chiusa negli stalli di parcheggio e che l’autore del fatto, una volta scoperto da alcuni testimoni sul posto nonché da chi aveva telefonato (sempre in collegamento con l’operatore radio) si era dato alla fuga verso via Gambalunga in direzione stazione.

L’uomo veniva subito trovato ed oltre ad ammettere subito di aver cercato di rubare una bicicletta raccontava che vistosi scoperto da alcuni passanti, l’aveva lasciata lì dopo avergli tagliato la catena che la assicurava alla rastrelliera. In una tasca interna del giubbino aveva una tronchese in metallo ed un taglierino in metallo. L’arrestato è stato riconosciuto dall’autrice della telefonata come colui che poco prima era stato fermato da un ragazzo, rimasto ignoto, mentre tentava il furto che gli aveva intimato di riportare la bici dov’era; se ne era liberato con uno spintone.