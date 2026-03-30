Riparte il Santuario di Montevergine.

Il santuario di Montevergine riparte il 29 Marzo con il solito programma. Alle 9.30 la prima Messa. Alle 10.30, nel piazzale della Cappella del Torrione, la Benedizione delle Palme. Poi la processione, il cammino lento verso la Chiesa Nuova, e alle 11 la Messa solenne. Tanti i fedeli accorsi nel giorno delle Palme per la riapertura del santuario. Grande felicità per l’Abate di Montevergine: “

Con le Istituzioni abbiamo un poco dovuto lottare. Io in prima persona insieme alla mia comunità. Perché con la decisione di aprire, per la ricorrenza, le istituzioni hanno accelerato. Mi auguro che al più presto la strada possa ritornare almeno ad essere percorribile per le auto. Sono anche un po’ preoccupato perché noi a maggio, il mese della Madonna, abbiamo già tante prenotazioni dai pellegrinaggi storici agli eventi. Abbiamo chiesto maggiore impegno per il problema dalla funicolare. Le istituzioni, la protezione civile, in modo particolare, hanno fatto il possibile per far sì che anche gli anziani attraverso navetta possono arrivare al santuario. Abbiamo bisogno di pace nonostante possiamo dire che il futuro sia molto incerto. La pace però è quella di cui tutti abbiamo bisogno e dobbiamo pregare Dio attraverso la Madonna affinché veramente il signore possa cambiare il cuore di tante persone. Voglio usare le parole di Papa Leone, una pace disarmante e disarmata ecco noi non possiamo essere costruttori di morte ma costruttori di vita

” Le attività si sono riaperte quasi integralmente. C’è d’attendere ancora un po’ per il ripristino del percorso stradale percorribile con le vetture. Questa è una buona notizia e non ci resta che attendere nuovi sviluppi.