Riparte la didattica in presenza ecco i comuni in campania che continuano con quella a distanza

CASERTA- È previsto per domani, mercoledì 7 Aprile, il ritorno alla didattica in presenza per tutti gli studenti fino alla prima media.

Sono molti, però, i sindaci che hanno deciso di prorogare il provvedimento in Campania. Resteranno con la didattica a distanza infatti , fino al 9 aprile le scuole di Parete e fino al 21 aprile quelle di Alife. La didattica a distanza continuerà anche in alcuni comuni della provincia di Avellino come Avella, Montemiletto, Santa Lucia di Serino e Serino.

Resteranno chiuse anche le scuole di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli.