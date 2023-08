Ritorna il teatro antico nell’Ager Falernus: in scena a Falciano del Massico (CE) sabato 12 agosto “L’ amore di MEDEA” della Compagnia teatrale Thàleia

Falciano del Massico. Sarà il centro storico di Falciano del Massico (Portone antico di via Monte Massico) presso piazza San Pietro a veder salire sul palco la Compagnia teatrale Thàleia, la prossima in agenda ad esibirsi con lo spettacolo “L’amore di Medea” sabato 12 agosto alle ore 21.

I personaggi che vedremo in scena saranno interpretati da Maria Grazia Ciarlone e Andrea Vincenzo Verde –rispettivamente nei ruoli di Medea e Giasone- Marilena Rollo, Rossella Leone, Eugenia Petrella, Lucrezia Verrengia, Marianna Summa, Mario Cepparuolo, Rosanna Gagliardi, Cristina Ciarlone.

Siamo nell’ambito della rassegna FalcianoTeatro, II edizione – la Kermesse teatrale dal largo consenso testimoniato dalla generosa partecipazione del pubblico al susseguirsi di ogni nuovo appuntamento.

Il mito di Medea nella sua figurazione attuale incarnata da tutti i drammi d’amore, pronto a rivivere tra l’antico e il moderno, segna, dopo millenni, il ritorno del teatro antico nell’Ager Falernus: un territorio nel cui nome si può da subito rintracciare il fascino del mito, quello esercitato dalla storia del Falerno la cui leggenda –si narra che il dio romano del vino Bacco, trovandosi sul monte Massico, fu ospitato da un contadino di nome Falerno. Il dio, riconoscente per l’ospitalità ricevuta, decise di donare proprio a quell’uomo mostratosi così gentile le viti dell’omonimo vino -apre la strada alla riscrittura della tragedia greca di Euripide, incentrata sulla vicenda eterna del conflitto amore – morte.

Testo e regia dell’opera teatrale, riveduta alla luce del mito, sono rispettivamente a cura del prof. Mario Zannone e di Antonio Nardelli.

A -3 dalla nuova pièce in programma; un’iniziativa così bella e diversa rispetto a quelle cui siamo solitamente abituati in questo periodo -qual è quella di ‘Un’Estate a Teatro‘- non mancherà di offrire ancora una volta un’esperienza formativa, derivante da un intenso e reciproco scambio di emozioni con un pubblico strepitoso, ricettivo, al di là del palco. Un’opportunità unica, da non perdere, per quanti vorranno intervenire.

Il Comune di Falciano del Massico (CE) –Sindaco Ing. Giovanni Erasmo Fava– con l’Assessorato alla Cultura –coordinato dalla Dr.ssa Rosa Maria Zannone- è dunque lieto di invitare alla seconda edizione della rassegna teatrale per assistere alla pièce “L’ amore di Medea”, di cui è prevista una replica.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni (la limitazione dei posti a sedere prevede la prenotazione) scrivere all’indirizzo: assessoreculturafalcianodelmas@gmail.com