Riunione della Commissione Elettorale per il sorteggio degli scrutatori del Referendum del 29 marzo

SAN NICOLA LA STRADA – “Mercoledì 4 Marzo 2020 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare sita nella Casa Comunale sede Piazza Municipio 1, si effettuerà il SORTEGGIO per la nomina degli scrutatori! Se hai poca fiducia nelle Istituzioni o semplicemente vuoi denigrare il lavoro di chi svolge il tutto nel pieno della legalità, non restare a lamentarti o a pubblicare frasi contro l’Amministrazione restando dietro alla tastiera del tuo PC o del tuo smartphone, anzi, abbi il coraggio di ricrederti, vieni al Comune e assisti alla seduta”.

Con questo post “molto polemico” e “politically incorrect”, la Consigliera comunale del Partito Democratico, Alessia TISCIONE, componente della CEC, nonché Presidente 3°a Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, Attività Culturali, Sportive e Tempo libero, Problemi Sociali e del Lavoro” e delegata del Sindaco alle “Politiche Europee”, ha informato la cittadinanza a prendere parte alle operazioni di sorteggio degli scrutatori per il Referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà il prossimo 29 marzo 2020 e per il quale non c’è bisogno di raggiungere “il quorum”.

Il Referendum sarà valido comunque, anche se non si raggiungerà il 50+1 dei votanti, trattandosi di un “Referendum confermativo”. Quello della Consigliera si tratta di un vero e proprio attacco alla “libertà di pensiero”, considerato che sui siti online ad ogni elezione si trovano i commenti di molti cittadini residenti che si lamentano del fatto che nei nominativi sorteggiati “si trovano sempre molti nomi noti”. Nell’ambito della procedura viene utilizzato l’apposito “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale” istituito con la legge nr. 95 del 08/03/1989, così come modificato dall’art. 9 della legge 120/1999, che viene utilizzato per tutte le competizioni elettorali di carattere nazionale (Referendum, Elezioni del parlamento Italiano ed Europeo) e che viene aggiornato, con le nuove iscrizioni, ogni anno nel mese di ottobre.

Purtroppo, come ogni anno, appena vengono resi noti i nominativi dei sorteggiati, sui social si scatenano gli internauti che sproloquiano a vanvera, ipotizzando complotti e/o pilotaggio politico da parte della maggioranza e dell’opposizione. NULLA DI TUTTO QUESTO. Gli 80 scrutinatori vengono sorteggiati “REGOLARMENTE E SENZA TRUCCHI”.

Tuttavia, da anni scrivo che i diversi sindaci sinora succedutesi nel corso degli anni avrebbero potuto consentire la partecipazione al sorteggio fra i cittadini (SEMPRE E COMUNQUE SORTEGGIATI DALL’APPOSITO ALBO) disoccupati, cassi integrati, giovani residenti in nuclei familiari in grave disagio economico. Per fare questo bisogna però partire mesi addietro di modo che gli uffici, in primis quello relativo ai servizi sociali, possano mettere in piedi un meccanismo con i predetti criteri.

In Provincia di Caserta sono già diversi i Comuni (Cesa, Casapulla, Cancello ed Arnone) che hanno deciso di procedere in questa direzione (IL SORTEGGIO AVVIENE SEMPRE FRA TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI NELL’APPOSITO ALBO) dando priorità a coloro che sono “svantaggiati”.

E, questo pensiero, non mi sembra assolutamente una critica verso il metodo del sorteggio (CHE RIPETO È EFFETTUATO NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGALITÀ) ma, piuttosto, è una critica verso un modo di fare a cui non importa di coloro che sono “più disagiati economicamente” ed il voler mettere il bavaglio a chi critica questo metodo è “politically incorrect”, ancora di più se a dirlo è un politico (non importa se di maggioranza oppure di minoranza) che lancia un “j’accuse” contro coloro che “democraticamente” si lamentano (“…. non restare a lamentarti o a pubblicare frasi contro l’Amministrazione restando dietro alla tastiera del tuo PC o del tuo smartphone, anzi, abbi il coraggio di ricrederti, vieni al Comune e assisti alla seduta ….”).