Riunione in Regione Campania per potenziamento ospedale S. Agata de Goti

S. Agata de Goti – E’ stata convocata in Regione Campania una riunione al fine di cercar di rafforzare l’ospedale di S. Agata de Goti.

Al’interno ddi questo meeting, queste riunione, con il Presidente della Regione Campania Vincenzo de LUCA, hanno partecipato altri esponenti, tra cui il sindaco della città di S. Agata de’ Goti, Sebastiano Riccio, il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Nino Postiglione, ed direttori generali dell’ azienda ospedaliera San Pio, Mario Ferrante e dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe.

Per l’ospedale di S. Agata de’ Goti è stato innanzitutto confermato e rafforzato quanto già previsto dal decreto n. 41/2019, quindi il mantenimento di tutte le funzioni già attivate con gli attuali 96 posti letto e l’attuale Pronto Soccorso.

– L’ospedale sarà potenziato con l’istituzione del Polo per le patologie neoplastiche in collaborazione con l’Istituto Tumori Pascale e con il professore sempre del Pascale nonchè primario medico Paolo Ascierto.

– Sarà istituito il polo della riabilitazione per lungo degenze dotato di tutte le più moderne tecnologie. Sarà attivato il day surgery e il week surgery per tecniche chirurgiche relative ad attività di media intensità.

– Nei piani superiori dell’ospedale, a cura dell’ASL, saranno realizzate le strutture dell’Ospedale di comunità e della Casa della salute, con poliambulatori e la centrale operativa e Guardia medica.

Nel corso della riunione, in relazione anche all’ospedale di Sant’Agata, inoltre, è stato confermato il finanziamento della Regione per la Fondovalle Isclero, strada provinciale in non perfette condizioni, al fine di migliorare e potenziare i collegamenti appunto tra la Valle Caudina e la Valle Telesina con il resto della provincia e della Regione Campania.