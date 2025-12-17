Roberto Della Ragione premiato “Cavaliere del Lavoro 2025”

Giovedì 18 dicembre, alle ore 10, presso l’Università di Napoli Federico II (Centro Congressi Aula Magna, Via Partenope 36), si terrà la cerimonia di conferimento del titolo di “Cavaliere del Lavoro 2025” a Roberto Della Ragione.

Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli per celebrare 25 anni di attività professionale svolta con competenza, rigore e dedizione nel ruolo di Revisore Ufficiale dei Conti degli Enti Locali.

Accanto alla sua carriera professionale, Roberto Della Ragione è anche un noto scrittore, autore di diversi libri dedicati ai temi dell’amore, del rispetto e della dignità umana, con un forte impegno culturale contro la violenza sulle donne. Attraverso la scrittura, ha saputo dare voce a valori fondamentali, promuovendo messaggi di sensibilizzazione, consapevolezza e responsabilità sociale.

Un percorso umano e professionale che unisce competenza tecnica, impegno civile e passione, nel segno della legalità e dell’amore che vince. La cerimonia rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento pubblico a una figura che ha saputo coniugare lavoro, cultura e valori al servizio della collettività.