Roberto Desiderio F.I. chiede di prorogare l’apertura della ZTL

Caserta. Il capogruppo e Consigliere Comunale di Forza Italia ,Roberto Desiderio, nella giornata di oggi,martedi’ 19 maggio,ha inviato al Sindaco Carlo Marino e al Presidente del Consiglio Michele De Florio una nota scritta relativa all’ordinanza di apertura della Z.T.L. prevista per venedi’ 22 maggio .

” Propongo -si legge nella nota del consigliere comunale- di rinviare almeno fino al 30 giugno la riapertura del parcheggio a pagamento sulle strisce azzurre, cosi’ da favorire , anche in minima parte ,i cittadini casertani ed i commercianti in questo buio e triste periodo che si sta attraversando e tenuto conto che la concessionaria , per i dipendenti, ha aderito alla cassa integrazione e che potrà aderirvi anche con il nuovo Decreto.”