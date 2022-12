Roma – Caserta, Assegnato al Festival Della Vita il Premio culturale Internazionale Cartagine 2.0

ROMA – CASERTA – Quella che è stata vissuta in questi giorni per lo staff de Il Festival della Vita è stata una grande emozione. Infatti al Festival Della Vita è stato assegnato il Premio culturale Internazionale Cartagine 2.0 Città di Roma Spazio Europa. Si ricorda che il Festival della Vita è il progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo OdV, presieduto da Don Ampelio Crema ssp e diretto dal dott. Raffaele Mazzarella.

Tornando al recente riconoscimento, va detto che ieri venerdì 9 dicembre 2022 si è realizzato l’importante evento con la consegna del Premio al dott. Raffaele Mazzarella direttore del Festival della Vita. Prima della consegna del Premio culturale Internazionale Cartagine 2.0 Città di Roma Spazio Europa partecipanti hanno assistito alla proiezione di un video promozionale della manifestazione “Festival Della Vita”, curato dallo studio De Crosta, giunta alla tredicesima edizione che avrà per tema:”Vivere è…ritrovarsi” e avrà inizio il 22 gennaio 2023 da Caserta.

Si consideri ancora che nel ritirare il Premio Cartagine 2.0, il dott. Mazzarella abbia voluto ringraziare e condividere questo importante riconoscimento con tutta la squadra organizzativa dell’evento e in primis con don Ampelio Crema, ssp Presidente nazionale del Centro culturale San Paolo che sostiene dalla prima edizione l’iniziativa.

Per le altre info si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/Festival-Della-VITA-Caserta-275201639205223 e al sito http://www.festivaldellavita.it/ .