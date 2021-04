Romano carica la Viterbese:” Con la Casertana uno spareggio playoff”

In un’intervista rilasciata ai colleghi di TuttoC, il presidente della Viterbese ha fatto il punto sulla situazione e ha parlato anche della sfida di domenica contro la Casertana.

Queste le parole del presidente della Viterbese:”La scelta è dovuta ai brutti risultati avuti ultimamente, 4 punti in 6 partite, e alcune divergenze tecniche, rimane un grosso ringraziamento per il lavoro svolto“.

Certo che credo ancora nella qualificazione ai play off, determinante sarà lo scontro diretto di lunedì con la Casertana. E’ obbligatorio per noi vincere per sperare”.