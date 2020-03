Rotary Club Caserta, attivo il punto di ascolto telefonico per consigli di medicina polispecialistica

(g.l.) CASERTA – Il Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 nella persona del presidente Vincenzo Cappello, in collaborazione con Caritas Diocesana – Caserta, diretta da don Antonello Giannotti, nell’ambito delle iniziative concrete che intende perseguire, consapevole dello stato di emergenza socio-sanitaria per la crisi epidemica in atto e delle difficoltà cui sono chiamate le nostre istituzioni in questo particolare momento di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, in sinergia con le Istituzioni locali, le Autorità sanitarie e il consenso dei propri associati, mette a disposizione della comunità di Caserta un punto di ascolto e consulenza telefonica medico-chirurgica polispecialistica.

Con l’attivazione di questo servizio telefonico si intende offrire gratuitamente alla cittadinanza informazioni utili, consigli e la possibilità di poter far riferimento in caso di necessità ai medici, soci del Rotary Club casertano, che hanno dato la propria disponibilità mettendo in campo la loro professionalità.

Quindici sono le discipline specialistiche indicate: Medicina d’urgenza, Medicina generale e rianimazione, Pneumologia, Infettivologia, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, Odontoiatria, Ginecologia, Dermatologia, Pediatria, Radiologia, Laboratorio analisi.

Si sottolinea che il service rientra tra le iniziative di volontariato del Rotary Club casertano e vanno ad integrarsi all’impegno professionale quotidiano dei singoli medici.