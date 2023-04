Rotary Club Caserta, “legalità e formazione dei giovani” : il 3 maggio l’incontro conclusivo di un progetto importante per il territorio

Caserta – Si concluderà il 3 maggio p.v. presso il teatro Comunale “Parravano” di Caserta il percorso di legalità organizzato per quest’anno scolastico dal Club Rotary Caserta Terra di lavoro 1954, presieduto da Giuseppe Ianniello.

Curati dal socio Oscar Bobbio, già presidente del tribunale di Torre Annunziata, molti sono stati gli incontri con le scuole per sensibilizzare i ragazzi a comportamenti corretti e nella legalità.

Questo incontro finale vedrà riunite le scuole “Da Vinci-Lorenzini” P. Giannone E. De Amicis, ”Ruggiero-Terzo Circolo” e l’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria”.

Alla presenza del Sindaco di Caserta dr. Carlo Marino, la relazione conclusiva sarà tenuta dall’on. dr. Franco Roberti, europarlamentare e già Procuratore Antimafia.

Il progetto, sicuramente molto importante per il nostro territorio, verrà poi ripreso anche il prossimo anno.