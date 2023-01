Rotary Club Caserta/“Screening per la salute del cuore”, visite specialistiche gratuite per la prevenzione del rischio cardiovascolare

Caserta. Riprendono le iniziative di prevenzione predisposte dal Rotary Club.

In via Mazzini, piazzetta San Sebastiano, domenica 8 gennaio si terrà l’iniziativa “Screening per la salute del cuore: prevenzione delle malattie cardiovascolari”.

Visite specialistiche gratuite per la valutazione del rischio cardiovascolare saranno effettuate dai medici soci del Club Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954 presieduto da Giuseppe Ianniello.

L’evento, con cui il club continua a sostenere le attività del suo Punto Rotary, vedrà il gruppo SVG della Protezione Civile fornire supporto al personale medico che sarà a disposizione della cittadinanza dalle ore 9 alle 13.