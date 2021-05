Notte movimentata in quel di Pastorano, questa notte dei ladri verso le 4 del mattino sono riusciti ad entrare in un tabacchino del posto. Dopo essere entrati i malviventi hanno portato gratta e vinci e sigarette per un valore vicino ai 10 mila euro.

eI carabinieri adesso stanno facendo le indagini dell caso per cercare di risalire alla banda, ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i Rangers che stavano visionando la zona.