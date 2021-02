Rubrica “Per ogni donna”: F. Belluomo e C. Iorio ci parlano della prescrizione

Salutiamo anche oggi i nostri lettori e seguaci della rubrica “Per ogni donna” , ideato da Speranza Cardillo, dottoressa in giurisprudenza e criminologa, in collaborazione con la psicologa e criminologa, Iolanda Vassallo.

Il tema trattato oggi riguarda un po’ tutti i reati ed è il tema della prescrizione.

Introduzione della dottoressa Speranza Cardillo. Spesso la prescrizione comporta che restino impuniti molti reati. Talvolta si tratta proprio di femminicidi o di altri reati anche abbastanza gravi.

Si può concretizzare, infatti, la possibilità per l’autore di restare impunito una volta trascorsi certi termini di tempo.

Questo stato di cose spesso ha causato un profondo disappunto dei familiari e parenti delle vittime che hanno visto cadere nel dimenticatoio crimini che, invece, avrebbero meritato giustizia. In effetti questo istituto che potrebbe sembrare inspiegabile ha un significato ben preciso, rappresentato dal fatto che, con il trascorre tanto tempo, l’allarme generato in società da chi commette un delitto va a scemare, perché con il tempo, appunto, le persone e con loro, anche le situazioni cambiano. C’è da precisare, inoltre, che la prescrizione non può essere applicata ai reati per i quali è previsto l’ergastolo. Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, è stato introdotto il blocco della prescrizione che alla luce della nuova normativa si ha dopo la sentenza di primo grado : 1) in caso di condanna dell’imputato; 2) in caso di assoluzione se vi è appello del pm. Ciò vuol dire che la causa di estinzione, quindi, non potrà più maturare nel corso del giudizio di appello o di cassazione e questa novità ha portato gli effetti attesi da tempo. La prescrizione é un istituto complesso e come tale ha subito una serie di riforme. Per questo vogliamo in questo numero avvalerci di pareri autorevoli che possano mettere in evidenza i vari aspetti di questo argomento.

Intervista dell’avvocato Felice Belluomo-Da 22 anni avvocato impegnato in processi di rilievo nazionale. Componente commissioni di studio dell’Unione Camere Penali Italiane. Già segretario della cp di Smcv e Presidente della Camera Pensle presso il Tribunale di Napoli Nord

Intervista all’ Avv. Ciro Iorio del foro di Napoli Nord.

Autore di pubblicazioni giuridiche in opere monografiche e collettanee per le più importanti riviste e case editrici nazionali.

Relatore in convegni in tema di diritto e procedura penale.

Docente al Master di diritto e processo penale presso l’Accademia Forense dell’Università Pegaso.

