S Anna. A pochi giorni dalla Processione ,una parte degli accollatori di affidano ad un Legale ed inviano Petizione al Vescovo Lagnese

Caserta . A pochi giorni dalla Processione,prevista per l’ ultima domenica del mese di luglio,sembra esserci un po’ di fermento fra gli accollatori di S.Anna . Noi di BelvedereNews stiamo cercando di capirne di più .

Come noto, l’ associazione degli accollatori e’ stata commissariata da circa un anno e mezzo e , secondo fondati rumors , il fatto che proprio in questo periodo ,Monsignor Pietro Lagnese ,abbia deciso di apportare modifiche allo statuto ed indire le elezioni del prossimo Presidente nel mese di Luglio , abbia creato malumore in una parte dei soci .

LA PROTESTA

” Luglio e’ un mese in cui gli accollatori e i casertani veri non penserebbero di certo ad un eventuale competizione- hanno dichiarato alcuni associati – i fedeli durante il mese di Luglio sono presi dalla devozione e dalla dedizione di un momento che aspettano per un anno intero . A tal proposito – hanno continuato – è stata già inviata al vescovo Pietro Lagnese una raccolta firme , con la richiesta di posticipare le elezioni al prossimo mese di settembre. Questo permetterebbe, secondo il nostro punto di vista, di vivere intensamente e serenamente il mese dedicato a Sant’Anna.”

Sotto la lente d’ingrandimento sono finite anche le candidature dove, sempre secondo una parte dei soci , sembrerebbe che , fra i candidati , sia spuntato il nome di qualche persona i”incandidabile”

Lo regole Statutarie – hanno spiegato – non permettono in nessun caso un terzo mandato eppure leggiamo nomi di aspiranti candidati che fanno parte già da due anni degli organi associativi. D” altronde – concludono – lo stesso criterio e’ stato adottato nei confronti del Presidente uscente Vittorio Suppa , in carica dal 2019 , e quindi non candidabile .

Questa parte di soci si e’ affidato ai legali per avere chiarimenti su questi ed altri punti , noi seguiremo attentamente gli sviluppi di questa vicenda tenendo in formati i nostri lettori .