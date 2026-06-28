Le Guardie del WWF hanno aiutato i Vigili del Fuoco a spegnere un incendio nelle campagne di Trentola Ducenta

Nella mattinata del 28 giugno 2026, durante un servizio di vigilanza ambientale e per il contrasto alla “terra dei fuochi”, svolto in maniera gratuita, le guardie giurate del WWF si sono imbattute in un vasto incendio nelle campagne a poca distanza dell’abitato di Trentola Ducenta (Caserta). Senza perdere tempo, le Guardie del WWF del nucleo provinciale di Caserta si sono messe a completa disposizione della squadra dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ricordiamo che i vigili del fuoco in questo periodo svolgono un enorme ed importantissimo lavoro di spegnimento dei tanti incendi appiccati da criminali scellerati che mettono a rischio la vita di tutti.

Post Views: 9