S.Anna: A pochi giorni dalla Processione, una parte degli accollatori si affida ad un Legale ed invia Petizione al Vescovo Lagnese

Caserta. A pochi giorni dalla Processione, prevista per l’ultima domenica del mese di luglio, sembra esserci un po’ di fermento fra gli accollatori di S.Anna.

Noi di BelvedereNews stiamo cercando di capirne di più.

Come noto, l’associazione degli accollatori è stata commissariata da circa un anno e mezzo e, secondo fondati rumors, il fatto che, proprio in questo periodo, Monsignor Pietro Lagnese abbia deciso di apportare modifiche allo statuto ed indire le elezioni del prossimo Presidente nel mese di Luglio, pare abbia creato malumore in una parte dei soci.

LA PROTESTA

“Luglio è un mese in cui gli accollatori e i casertani veri non penserebbero di certo ad un eventuale competizione – hanno dichiarato alcuni associati. –

I fedeli, durante il mese di Luglio, sono presi dalla devozione e dalla dedizione di un momento che aspettano per un anno intero.

A tal proposito – hanno continuato – è stata già inviata al vescovo Pietro Lagnese una raccolta firme, con la richiesta di posticipare le elezioni al prossimo mese di settembre.

Questo permetterebbe, secondo il nostro punto di vista, di vivere intensamente e serenamente il mese dedicato a Sant’Anna.”

Sotto la lente d’ingrandimento sono finite anche le candidature dove, sempre secondo una parte dei soci, sembrerebbe che, fra i candidati, sia spuntato il nome di qualche persona “incandidabile”

“Le regole Statutarie – hanno spiegato – non permettono in nessun caso un terzo mandato, eppure leggiamo nomi di aspiranti candidati che fanno parte già da due anni degli organi associativi.

D’altronde – concludono – lo stesso criterio è stato adottato nei confronti del Presidente uscente Vittorio Suppa, in carica dal 2019, e quindi non candidabile”

Questa parte di soci si è affidata ai legali per avere chiarimenti su questi ed altri punti.

Noi seguiremo attentamente gli sviluppi di questa vicenda tenendo informati i nostri lettori.