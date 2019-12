S.N.L.S. – Il sindaco Vito Marotta premia il karateka Giovanni Santoro

SAN NICOLA LA STRADA – Con una breve cerimonia il Sindaco di San Nicola la Strada Vito MAROTTA, ha conferito un simbolico riconoscimento al cittadino sannicolese Giovanni SANTORO, che di recente è diventato campione del mondo World Unified Championship Karate 2019 che si è svolto a Marina di Carrara.



Con il primo cittadino erano presenti anche l’assessore Lucio BERNARDO ed il consigliere Antonio TERRACCIANO che si è reso promotore dell’iniziativa. Era presente anche il responsabile nazionale di karate MSP Manuel BRUNO che ha consegnato all’atleta sannicolese l’attestato di arbitro nazionale del settore karate.



Giovanni Santoro è istruttore presso la palestra Asd TKR Karate sita in via Petrarca a San Nicola la Strada, il cui staff tecnico è composto dai maestri Flaviano BIANCHI e Marco Pio RICCI. La società di arti marziali indice corsi gratuiti per i sannicolesi su anti bullismo, difesa personale, corso per bambine, ragazze e donne ed accoglie per corsi di karate, adulti e bambini in difficoltà economica.



Santoro nel 2018 ha vinto la Coppa Italia, nel 2019 è stato campione italiano del MPS WTKA e primo classificato a livello mondiale. “Il risultato ottenuto da Giovanni Santoro testimonia una volta di più che lo sport è cultura, intesa non solo come erudizione ma anche come cura del proprio corpo e relazione con gli altri. Da questi valori ogni buon amministratore ha il dovere di partire per costruire il futuro della comunità” le parole del consigliere Antonio Terracciano.



“Ci congratuliamo con il nostro concittadino per il prestigioso traguardo” – ha dichiarato il Sindaco Vito Marotta – “ci auguriamo che il suo successo sia foriero di altri e maggiori traguardi sia per lui che per i compagni di palestra e diventi uno sprone per i giovani sannicolesi per avvicinarsi sempre di più allo sport”.