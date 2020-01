S.Nicola la Strada – Al via le iscrizioni per la 45sima edizione della Mascherina d’Argento

SAN NICOLA LA STRADA (Nunzio De Pinto) – Carnevale è da sempre la festa dei bambini, ma coinvolge direttamente anche gli adulti. Anzi, si potrebbe dire che è un modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e spensierati, approfittando di questi giorni per giustificare l’allegria e le stramberie che raggiungono i livelli massimi nella settimana di chiusura del Carnevale. Le origini della festa sono religiose, infatti il Carnevale è collegato direttamente alla Pasqua, che cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio (luna piena) di primavera.

Dalla Pasqua si sottraggono 6 settimane (di cui 5 sono di Quaresima) e la settimana precedente ad esse è quella in cui si festeggia il Carnevale. Questa parola deriva forse dal latino medievale carnem levare, cioè “togliere la carne” dalla dieta, in osservanza al divieto cattolico di mangiare carne durante la Quaresima.

Protagoniste del Carnevale da sempre sono le Maschere classiche più conosciute. Nel frattempo, a San Nicola la Strada sono partite le iscrizioni per prendere parte alla manifestazione più longeva dell’intera provincia casertana. Per partecipare è sufficiente telefonare al numero: 348-0040482. Tuttavia, anche tutti gli altri bambini che non avranno potuto iscriversi possono partecipare alla manifestazione ed il Patron Enzo Di Nuzzo ha assicurato che farà sfilare extra gara tutti i bambini che si presenteranno.



“Vorrei ringraziare” – ha esordito il patron della manifestazione, il giornalista Vincenzo Di Nuzzo – “il Sindaco Vito Marotta e gli assessori per aver concesso anche quest’anno il Patrocinio alla 45^ edizione della Mascherina d’Argento”. A ciascun bambino che prenderà parte alla sfilata sarà consegnata una Coppa, grazie al braccio destro Di Nuzzo, Giuseppe D’Andrea.

A presentare la sfilata è stata chiamata la splendida Luisa di Nuzzo con la nipotina Sara Cerreto. Il servizio d’ordine sarà curato dai volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile coordinati da Ciro De Maio, che garantiranno la perfetta riuscita della Mascherina d’Argento.

Il sindaco Vito Marotta ha comunicato che l’Amministrazione Comunale, che si è sempre dimostrata sensibile nel favorire ed incoraggiare ogni iniziativa valida, ha concesso il Patrocinio morale della Città di San Nicola la Strada alla “45^ Mascherina d’Argento Sannicolese”, a cui si sono associate la Provincia di Caserta, la sezione provinciale del CONI e la locale sezione della Pro Loco del Presidente Carlo D’Andrea. Nella giuria è prevista la partecipazione di autorità politiche e scolastiche del territorio.