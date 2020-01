S.Nicola la Strada – Avviso pubblico per l’affidamento, custodia e mantenimento dei cani randagi

SAN NICOLA LA STRADA – Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Nicola la Strada, Tenente Colonnello Luigi SALERNO MELE, responsabile del servizio Area IV, ha reso noto che il Comune di San Nicola la Strada intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti nel settore e in possesso dei requisiti di legge, a cui può essere formulata una espressa richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”.

In esecuzione della Determinazione nr. 107 del 28/12/2019 questa amministrazione intende espletare manifestazione d’interesse al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del predetto D. Lgs. n. 50/2016. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà ad inoltrare apposita richiesta, a mezzo Pec, al fine di rendere la propria migliore offerta da parte degli operatori economici che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nelle autocertificazioni rese. Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che verranno nuovamente verificati in occasione del successivo procedimento di gara.



Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente.

Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. A tale riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche essenziali del contratto nonché i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare l’offerta: STAZIONE APPALTANTE Comune di San Nicola la Strada – Piazza Municipio, 1 81020 San Nicola la Strada (CE) Tel.0823427200 – Fax 0823427212 P.IVA: 00294190616 Città di San Nicola la Strada (Provincia di Caserta) COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Via Paul Harris n.8 – 81020 San Nicola la Strada  0823.45.76.33 –  0823.45.39.88 [email protected] [email protected] PEC: [email protected] RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ten. Col. Dott. Luigi Salerno Mele Comandante della Polizia Municipale.

L’appalto riguarda la gestione del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti in canile, rinvenuti e catturati nel territorio comunale di San Nicola la Strada, nel rispetto del benessere animale dei cani ricoverati per l’anno 2020. L’importo complessivo stimato e indicativo per la durata di un anno ammonta a € 38.963,00 IVA inclusa in funzione di circa 35 cani in media presenti attualmente nel canile convenzionato. Si procederà alla successiva fase di affidamento anche in presenza di operatori economici in numero inferiore a cinque ed anche in presenza di unica manifestazione di interesse valida.

L’importo complessivo stimato ha valore puramente indicativo e non costituisce obbligo per l’ente appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria. L’importo a base d’asta viene fissato in € 2,50 oltre IVA per ogni singolo cane, per ogni giorno di ricovero effettivo nella struttura e per circa 35 cani. Qualora si rendesse necessario ospitare ulteriori cani oltre il numero di 35, l’eventuale spesa di quelli in sovrannumero sarà impegnata come integrazione contrattuale. Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 stesso decreto.



Requisiti di ordine generale: Ditte e/o imprese in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a pubblici appalti, che siano proprietari o gestori di rifugio e/o canile per ricovero e custodia dei cani randagi, ubicato nell’ambito del territorio di una distanza massima di non più di 40 km dal comune (a pena di esclusione), che abbia una ricezione disponibile di almeno 60 posti cane. Sono ammesse le ditte e/o imprese iscritte alla Camera di Commercio da almeno tre anni, industria, Artigianato e Agricoltura e che negli ultimi tre anni ((2016.2017-2018) abbiano svolto servizi, oggetto del presente appalto, per un importo complessivo pari o superiore al valore economico del servizio per il quale si intende partecipare; – di essere in possesso dell’ISO 9001:2015 (con il mutuo riconoscimento) di essere in possesso dell’ISO 14001:2015 (con il mutuo riconoscimento) – di essere in possesso di ambulanza veterinaria. – essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti; – non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione); – aver svolto servizi similari negli ultimi due anni per conto di pubbliche amministrazioni, (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione). – idonea capacità tecnico organizzativa attestata dal possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane necessari all’espletamento del servizio tali da garantire il prosieguo del servizio anche in situazioni particolari e di fronte a qualsivoglia imprevisto.

FORMA E MODALITA’DI INVIO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: Via Paul Harris n.8 – 81020 San Nicola la Strada  0823.45.76.33 –  0823.45.39.88 [email protected] [email protected] Il plico deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10/01/2020 con all’interno la propria manifestazione di interesse redatta in carta semplice, come da modello allegato. Il tutto da inviare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Comune di San Nicola la Strada – Piazza Municipio, 1 81020 San Nicola la Strada (CE): [email protected] Si precisa che alla richiesta non dovrà essere allegata alcuna offerta economica in quanto trattasi di manifestazione di interesse alla partecipazione e successiva procedura negoziata. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente procedimento senza che i partecipanti possano avanzare pretesa alcuna.